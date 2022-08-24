53-летний мужчина утонул у катера «Герой» в центре Нижнего Новгорода

Тело 53-летнего мужчины обнаружено в реке Волге у катера «Герой» в Нижнем Новгороде утром 24 августа. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о происшествии на воде поступило в 7:11.

- В 9:24 силами аварийно-спасательного отряда МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Нижнего Новгорода» извлечено тело погибшего, - добавили в пресс-службе.

По данным МЧС, всего с начала купального сезона в нашем регионе произошло 82 происшествия на водных объектах, в результате которых погибло 69 человек, спасено 15.

Ранее сообщалось, что за день из водоемов Нижегородской области вытащили тела двух мужчин. Один из них утонул в Воскресенском районе, а другой — в Вознесенском.