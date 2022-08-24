69 человек утонули в Нижегородской области с начала лета

С начала пляжного сезона в Нижегородской области утонули 69 человек. Еще 15 человек удалось спасти. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

- Всего с начала купального сезона произошло 82 происшествия на водных объектах, в результате которых погибло 69 человек, спасено 15, - рассказали в ведомстве.

Большинство трагедий происходит на необорудованных пляжах, поэтому нижегородцев призывают соблюдать меры безопасности. К сожалению, в ближайшие дни в регионе сохранится аномально жаркая погода. В период с 25 по 27 августа в Нижегородской области столбики термометров поднимутся до +33 градусов. А значит, нижегородцы будут еще больше времени проводить на пляжах.

Напомним, ранее мы писали, что тело 53-летнего мужчины обнаружено в реке Волге у катера «Герой» в Нижнем Новгороде утром 24 августа.

- В 9:24 силами аварийно-спасательного отряда МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Нижнего Новгорода» извлечено тело погибшего, - добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.