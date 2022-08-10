Тела двух мужчин вытащили из водоемов в Нижегородской области 10 августа

Сегодня, 10 августа, из водоемов Нижегородской области вытащили ещё двух утонувших мужчин. Трагедии произошли в Воскресенском и Вознесенском районах. Данными о случившемся поделились в областном ГУ МЧС.

Так, в 11:10 стало известно о том, что очевидцы вытащили из Ветлуги труп 70-летнего мужчины. Произошло всё в районе посёлка имени Михеева. А в 11:15 водолазы вытащили ещё одно тело из пруда около села Бахтызино. Погибшим оказался 19-летний молодой человек.

Тела погибших были переданы сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных мероприятий.

Напомним, ранее мы писали, что накануне в Володарске был объявлен сбор волонтеров на поиски пропавшей девочки. Однако вскоре ее вещи полиция нашла на берегу озера Малибу. На место происшествия была вызвана водолазная группа. Около четырех часов утра тело девочки достали из озера.

Позже выяснилось, что всю историю об исчезновении девочки во время велосипедной прогулки её подруги попросту выдумали.

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