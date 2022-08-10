Выдумали историю и всем ее рассказывали: Подруги утонувшей 11-летней девочки в Володарске признались, почему скрывали ее гибель

Выловить тело девочки из озера удалось только глубокой ночью. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Накануне вся Нижегородская область была шокирована чудовищной гибелью 11-летней девочки на озере Малибу в городе Володарске. Сначала стало известно об ее исчезновении – якобы девочка уехала кататься на велосипеде и пропала. Именно такую версию взрослым озвучили ее подруги. На поиски ребенка тут же подняли полицию, а вскоре присоединились и волонтеры.

Спустя некоторое время на берегу озера нашли вещи пропавшей девочки – телефон, одежду, велосипед. После этого, стало понятно, что хорошего исхода ждать не стоит. На место происшествия сразу же вызвали водолазную группу. Около четырех часов утра 9 августа из озера выловили тело пропавшей девочки. Тут-то и выяснилось, что всю историю об ее исчезновении во время велосипедной прогулки ее подруги попросту выдумали.

- В тот день мы пошли купаться на озеро, - позднее рассказывала журналистам «Кстати» одна из девочек. - Там Настя залезла на плечи Кате (имена детей изменены – прим. ред.) и попросила ее пронести по озеру вдоль берега. Но та пошла на середину озера. Зайдя поглубже, они вдруг упали и стали тонуть. Насте в итоге удалось выплыть, а Кате нет. Мы испугались, что родители будут ругаться. Поэтому придумали другую историю и начали всем ее рассказывать – якобы она проехала круг на велосипеде и пропала.

Своей придуманной версии девочки придерживались до последнего: в мнимых поисках пропавшей подруги ходили по окрестным дворам, просили помощи взрослых.

- Я им сказала, если она пропала, так позвоните ей, - вспоминает местная жительница. – На что они мне сказали: «Звонили, она не отвечает».

Возле озера нашли вещи и велосипед девочки. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Решились рассказать правду девочки только после того, как удалось отыскать тело утонувшего ребенка. К слову, из всех детей умела плавать только утонувшая девочка. Сейчас в обстоятельствах трагедии будут разбираться следователи.

- По версии следствия, 8 августа компания детей пришла на озеро Малибу. При купании в водоеме 11-летняя девочка утонула, - рассказали в региональном СУ СКР. – Уже установлено, что дети находились там без сопровождения взрослых. Данное озеро не оборудовано для купания.

По данным следователей, признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Однако в дальнейшем будет проводиться судебно-медицинская экспертиза.

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