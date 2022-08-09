Пропавшую 11-летнюю девочку в Володарске нашли утонувшей

Пропавшую 8 августа 11-летнюю девочку в Володарске Нижегородской области нашли утонувшей. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, накануне в Володарске был объявлен сбор волонтеров на поиски пропавшей девочки. Однако вскоре ее вещи полиция нашла на берегу озера Малибу. На место происшествия была вызвана водолазная группа.

- В 21:22 8 августа поступило сообщение, что на озере Малибу в Володарске сотрудники полиции нашли личные вещи ребенка, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области. – Сразу после этого на место была вызвана водолазная группа, которая приступила к поискам девочки. Около четырех часов утра водолазы достали из озера тело 11-летней девочки.