Крыша частного дома сгорела в Канавинском районе из-за попадания молнии

Кровля частного жилого дома полностью прогорела в Канавинском районе Нижнего Новгорода из-за попавшей в неё молнии сегодня, 9 августа. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть "112" в 06:58. Выяснилось, что горит частный дом по улице Семафорной в Канавине. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела крыша дома.

В результате пожар удалось ликвидировать на площади 70 кв.метров. Кровля сгорела. В тушении огня участвовали 35 человек личного состава МЧС и девять единиц техники.

Погибших и пострадавших при ЧП, к счастью, нет.

Предварительная причина возгорания – грозовой разряд.

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