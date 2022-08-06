Две семьи отравились грибами в Нижегородской области

Сразу две семьи отравились грибами в Сосновском районе Нижегородской области. В общей сложности это 10 человек, среди которых один ребёнок. Об этом ранее сообщал замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Telegram-канале.

Позднее министр уточнил, что симптомы отравления были выявлены у четверых. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести. Всех их госпитализировали в Сосновскую ЦРБ.

Также мы рассказывали, что грибы принёс муж одной из женщин из леса в районе деревни Залесье.

– Приготовил и накормил ими всех. Это были пластинчатые грибы, какие именно – информации нет. Двое из пострадавших получили лёгкое отравление, о состоянии ещё двоих сказать ничего не можем. Больше никого к нам не поступало. Среди отравившихся был и ребёнок, – сообщил собеседник "КП – Нижний Новгород".

Известно, что на место выезжала главный токсиколог по ПФО Светлана Мудрова и бригада Центра медицины катастроф.