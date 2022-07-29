Водитель, сбивший сотрудника ДПС в Нижнем Новгороде, заключен под стражу

Вину по предъявленному обвинению мужчина не признал. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В пятницу, 29 июля, Приокский районный суд в Нижнем Новгороде заключил под стражу водителя, который несколько дней назад сбил на дороге сотрудника ДПС. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Дело проходит по статье уголовного кодекса РФ: «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти». Ведётся расследование.

- Свою вину по предъявленному обвинению мужчина не признал, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ночью 27 июля в Нижнем Новгороде была настоящая погоня – полицейские преследовали пьяного водителя за рулем автомобиля «Hyundai Tucson».

Как оказалось, тот не захотел проходить медицинское освидетельствование и решил скрыться. Помешать мужчине попытался инспектор ГИБДД, правда, на его просьбы «Выйти из машины» не реагировали. Вместо этого пьяный нижегородец наехал на полицейского и протащил его по дороге около 25 метров.

Преследовать нарушителя направились два экипажа ДПС, они то его и задержали. А вот пострадавший сотрудник ДПС был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

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