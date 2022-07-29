Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нападении на сотрудника ДПС в Нижнем Новгороде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под свой кон тролль расследование дела о нападении на сотрудника ДПС в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте СКР.

Напомним, ночью 27 июля в Нижнем Новгороде была настоящая погоня – полицейские преследовали пьяного водителя. Как оказалось, тот не захотел проходить медицинское освидетельствование и сбил инспектора ГИБДД, решив скрыться. Правда, попытка успехом не увенчалась – водителя всё равно задержали. А вот сотрудник ДПС доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

- Сам подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СКР. -

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.