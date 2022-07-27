Пьяный водитель сбил полицейского, пытаясь уйти от погони в Нижнем Новгороде

Иномарку тормознули примерно в 03:15 27 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью в Нижнем Новгороде была настоящая погоня – полицейские преследовали пьяного водителя. Как оказалось, тот не захотел проходить медицинское освидетельствование и сбил инспектора ГИБДД, решив скрыться. Правда, попытка успехом не увенчалась – водителя всё равно задержали.

Эта история начиналась довольно обычно. Ночью 27 июля сотрудники ДПС следили за дорожным движением на трассе «Нижний Новгород – Саратов», когда на горизонте замаячил автомобиль «Hyundai Tucson». Машину решили остановить, проверить права и страховку.

Итак, иномарку тормознули примерно в 03:15 недалеко от дома №232д по проспекту Гагарина. Инспектор ГИБДД попросил на проверку документы нижегородца, когда вдруг понял, что тот ведёт себя странно. У мужчины за рулем имелись явные признаки опьянения.

Тогда водителю было предложено пройти в патрульный автомобиль, но тот отказался – сел в свою иномарку и поехал. В этот момент сотрудник ДПС попытался помешать мужчине, но автомобилист посильнее нажал на газ и сбил полицейского.

– Напарник полицейского сообщил о произошедшем коллегам по рации. Дальнейшее преследование нарушителя велось двумя экипажами ДПС, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – В результате 49-летний мужчина был задержан.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также уже составлены протоколы об административных правонарушениях за управление машиной в состоянии опьянения, неповиновение законному распоряжению полицейского и управление машиной без документов, предусмотренных ПДД.

– Проведенная позже экспертиза установила, что нарушитель был пьян, – добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – Проводится проверка.

Тем временем травмированный сотрудник ДПС находится в состоянии средней степени тяжести. С места происшествия его забирала реанимационная бригада скорой медицинской помощи.

– Нашими специалистами была оказана грамотная первая медицинская помощь, – рассказал в своем телеграм-канале министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Пострадавшего иммобилизовали, обезболили, аккуратно положили на носилки.

Пострадавший был госпитализирован в отделение сочетанной травмы в областную больницу им. Н.А. Семашко. В настоящее время жизни пациента ничего не угрожает.

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