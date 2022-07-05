8 млн рублей направят на украшение Нижнего Новгорода ко Дню города и Дню народного единства

Больше 8 миллионов рублей выделят на украшение Нижнего Новгорода к предстоящим Дню города и Дню народного единства. Об этом свидетельствует электронный аукцион, размещённый на официальном сайте госзакупок.

Согласно опубликованным данным, заказчиком праздничного оформления выступает нижегородский департамент экономического развития. Начальная (максимальная) цена контракта – 8 153 600 рублей. Аукцион размещён 1 июля 2022 года. Заявки на выполнение заказа от подрядных организаций принимаются до 11 июля. Итоги по выбору подрядчика будут подведены 13 июля.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Нижнем Новгороде создали специальную интерактивную карту событий города.

Кроме того, публиковали программу фестиваля "Горький fest" 2022 в Нижнем Новгороде.