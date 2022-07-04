Опубликована программа фестиваля «Горький fest» 2022 в Нижнем Новгороде

Церемония открытия фестиваля пройдет 8 июля в театре драмы. Фото: gorkyfest.ru

Считанные дни остаются до открытия кинофестиваля «Горький fest», который пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля. Уже в эту пятницу на красной дорожке около театра драмы соберутся знаменитые актеры и представители российской киноиндустрии, чтобы объявить об открытии фестиваля.

В рамках конкурсной программы «Горький fest» зрителям покажут 14 киноработ, которые были отобраны из 390 поступивших заявок. Большинство из них — дебютные для молодых специалистов. Кинопоказы пройдут на четырех площадках в Нижнем Новгороде: в театре драмы им. Горького, в культурном центре «Рекорд», на стадионе «Нижний Новгород» и в летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной. Для того, чтобы посетить киносеанс на той или иной площадке, необходимо зарегистрироваться в интернете – регистрация уже открыта.

На этот раз организаторы обещают много сюрпризов. И это оправдано – ведь нижегородский фестиваль станет первым крупным кино-событием России за все пандемийное и постпандемийное время. Поэтому на фестиваль ждут множество звёздных гостей – любимцы зрителей, российские киноактёры, не меньше зрителей мечтали вновь оказаться в гуще событий, представить свои премьерные фильмы и пройти по красной дорожке, одаривая поклонников ослепительными улыбками и автографами.

Среди гостей фестиваля ожидаются Константин Хабенский, Екатерина Волкова, Алексей Чадов, Ирина Безрукова, Ирина Горбачёва, Анна Снаткина, Марьяна Спивак, Антон Богданов, Михаил Горевой, Анна Банщикова, Ксения Лаврова-Глинка, Дарья Повереннова и Сергей Пускепалис.

Программа фестиваля «Горький fest» 2022

8 ИЮЛЯ

Нижегородский театр драмы им. Горького

18:00 – церемония открытия фестиваля, красная дорожка.

9 ИЮЛЯ

Нижегородский театр драмы им. Горького

17:00 – конкурсный показ фильмов «Невидимое», «Рваные одежды» и «Постсоветская симфония».

19:00 - Конкурсный показ фильма «Сказка для старых»

КЦ «Рекорд»

17:00 - Показ фильма «Бумер» в рамках программы «Балабанов. Эхо»

20:00 - Специальный показ сериала «Люся»

Летний кинотеатр на Нижневолжской набережной

18:00 - Открытие Летнего кинотеатра, показ фильма «Звезда»

21:00 - Показ фильма «Общага» во внеконкурсной программе «Переквалификация»

10 ИЮЛЯ

Нижегородский театр драмы им. Горького

17:00 - Конкурсные показы фильмов «Родина» и «Дорогая, я дома»

19:00 - Конкурсный показ фильма «По-мужски»

ЦК «Рекорд»

17:00 - Показ фильма «Решала» в рамках программы «Балабанов. Эхо»

20:00 - Показ фильма «Пугало» в рамках программы «Балабанов. Эхо»

Летний кинотеатр на Нижневолжской набережной

18:00 - Показ фильма «Нормальный только я» во внеконкурсной программе «Переквалификация»

21:00 - Показ фильма «Подельники» во внеконкурсной программе «Переквалификация»

Стадион «Нижний Новгород»

18:00 - Показ фильма «Игла» в рамках программы «Цой-60»

11 ИЮЛЯ

Нижегородский театр драмы им. Горького

17:00 - Конкурсный показ фильмов «Чужбина», «Женщина, Мужчина, Мужчина и еще одна Женщина», «Курьер», «Просто герой»

19:00 - Конкурсный показ фильма «Я буду жить»

ЦК «Рекорд»

17:00 - Показ фильма «Кремень» в рамках программы «Балабанов. Эхо»

20:00 - Показ фильма «Дурак» в рамках программы «Балабанов. Эхо»

Летний кинотеатр на Нижневолжской набережной

18:00 - Показ фильма «Волшебник» во внеконкурсной программе «Переквалификация»

21:00 - Показ фильма «День мертвых» во внеконкурсной программе «Переквалификация»

Стадион «Нижний Новгород»

21:30 - Показ фильма «Асса» в рамках программы «Цой-60»

12 ИЮЛЯ

Нижегородский театр драмы им. Горького

17:00 - Конкурсный показ фильма «Вы инопланетянин?»

19:00 - Конкурсный показ фильма «Страна Саша»

ЦК «Рекорд»

15:00 - Показ фильма «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»

17:00 - Показ фильма «Живой» в рамках программы «Балабанов. Эхо»

20:00 - Показ фильма «Своя война: шторм в пустыне» в рамках программы «Балабанов. Эхо»

Летний кинотеатр на Нижневолжской набережной

18:00 - Показ мультфильма «Кощей. Похититель невест» во внеконкурсной программе «Переквалификация»

21:00 - Показ фильма «Другое имя» во внеконкурсной программе «Переквалификация»

Стадион «Нижний Новгород»

21:30 - Показ фильма «Рок» в рамках программы «Цой-60»

23:00 - Показ фильма «Последний герой» в рамках программы «Цой-60»

13 ИЮЛЯ

Нижегородский театр драмы им. Горького

17:00 - Конкурсный показ фильма «Из Иерусалима с любовью»

ЦК «Рекорд»

20:00 - Специальный показ первой серии сериала «Жиза», нового проекта онлайн-кинотеатра START из молодежной линейки

Летний кинотеатр на Нижневолжской набережной

18:00 - Показ фильма «Маша» во внеконкурсной программе «Переквалификация»

21:00 - Показ фильма «Дунай» во внеконкурсной программе «Переквалификация», закрытие Летнего кинотеатра

Стадион «Нижний Новгород»

21:30 - Показ фильма «Шапито-шоу» в рамках программы «Цой-60»

14 ИЮЛЯ

КЦ «Рекорд»

17:00 - Показ фильма «Печень, или История одного стартапа» в рамках программы «Балабанов. Эхо»

20:00 - Показ фильма «Бык» в рамках программы «Балабанов. Эхо»

Нижегородский театр драмы им. Горького

18:00 - Красная дорожка церемонии закрытия