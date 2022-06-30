"Центр 800" разработал интерактивную карту событий Нижнего Новгорода. Фото: https://eventmap.nizhny800.ru/

АНО "Центр 800" разработал интерактивную карту событий Нижнего Новгорода, на которой жители и гости города смогут найти все ключевые мероприятия, праздники, концерты и фестивали этого года. Пресс-служба центра сообщает, что более 200 событий доступны на 38 площадках города прямо сейчас.

Все они делятся на категории: спорт, фестиваль, шоу, кино, театр, концерт, выставка и детям. Пользователь может кликнуть на тот или иной объект города на интерактивной карте, чтобы увидеть карточку, где перечислены все события, проходящие в этом месте, и подробную информацию о них.

Так же просто все желающие смогут приобрести билеты, если мероприятие платное.

Организаторы подчеркнули, что карта будет регулярно обновляться.