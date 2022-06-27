Очевидцы спасли мужчину из воды в Городце Нижегородской области

Очевидцы спасли и доставили на берег мужчину 1995 года рождения, ставшего тонуть в акватории реки Волга, возле парома на улице Большой Кировский съезд в Городце Нижегородской области вчера, 26 июня, в 21:29. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Пострадавшего госпитализировали в ГБУЗ Нижегородской области "Центральная районная больница" города Городец.

Каких-либо других официальных данных о случившемся пока нет.

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