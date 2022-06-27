Попал под винт катера: Четырехлетний ребенок получил травмы, вывалившись за борт в Нижнем Новгороде

Несчастный случай произошел 26 июня. Фото: пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Семейная прогулка на катере по Оке в Нижнем Новгороде чуть не обернулась трагедией – во время движения лодка подпрыгнула, четырехлетний мальчик не удержался и выпал за борт. Ребёнок получил травмы и экстренно был госпитализирован в больницу.
Происшествие на воде произошло воскресным днём 26 июня, когда на улице стояла жаркая погода и ярко светило солнце. Лодка ПВХ Флагман-380 спокойно шла по Оке вне судового хода у «Южного причала» в Автозаводском районе. Однако около 15:47 судно неожиданно на что-то наткнулось, и из-за резкого толчка малыш вылетел за борт в воду.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, ребенок попал под винт катера. На вызов скорая помощь прибыла к торговому центру «Порт Артур».
- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщили «КП – Нижний Новгород» в министерстве здравоохранения Нижегородской области, медики оказали первую помощь ребенку на месте происшествия, а затем доставили его в больницу.
- По состоянию на 27 июня ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, - добавили в минздраве.
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