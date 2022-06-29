Воркаут-площадка открылась на стадионе «Труд» в Сормовском районе

Первая из 16 планируемых в этом году воркаут-площадок открылась на стадионе «Труд» в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Перечень тренажеров и спортивных элементов составляли совместно с тренерами сормовской муниципальной спортивной школы. Заниматься здесь будут спортсмены, школьники. Также составлено расписание для занятий жителей близлежащих домов, - уточнил глава города Юрий Шалабаев.

Спорткомплекс включает в себя набор перекладин разной высоты для подтягивания, шведскую стенку, наклонную скамью для тренировки мышц брюшного пресса, брусья. Также на площадке есть тренажеры для укрепления мышц верхнего плечевого пояса, груди, бицепса, трицепса, спины и ног. Нагрузка изменяемая – в зависимости от уровня подготовки занимающихся.

Площадку для воркаута уже проверили профессиональные спортсмены.

- На всех тренажерах побывал, очень хорошо развивается верхний плечевой пояс, есть на присед отличный тренажер. Все группы мышц развиты будут, - отметил игрок хоккейной команды «Старт», чемпион мира по хоккею с мячом Егор Петров.

Ранее сообщалось, что единый муниципальный центр спортивных объектов и ВФСК «ГТО» появится в Нижнем Новгороде.

По словам мэра Нижнего Новгорода, новый центр объединит все муниципальные открытые спортивные площадки на территории города - воркаут-площадки и спортивные коробки.

Стоит отметить, что для подготовки к сдаче нормативов в районах Нижнего Новгорода установили 17 открытых воркаут-площадок, а в 2022 году появятся еще 16 таких площадок.

Напомним, что в 2022 году продолжится работа по созданию новых спортивных воркаут-площадок в районах Нижнего Новгорода, на эти нужды выделят 50 млн рублей.

На благоустройство в этом году выделят больше средств, чем в 2021, из-за необходимости поддерживать на должном уровне новые общественные пространства. На содержание общественных территорий направят 1 млрд рублей, из которых 750 млн рублей – из областного бюджета.