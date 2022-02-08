Единый муниципальный центр спортивных объектов появится в Нижнем Новгороде

Единый муниципальный центр спортивных объектов и ВФСК «ГТО» появится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Instagram.

По словам мэра Нижнего Новгорода, новый центр объединит все муниципальные открытые спортивные площадки на территории города - воркаут-площадки и спортивные коробки.

- Планируем, что центр позволит не только унифицировать места для занятий спортом и сдачи ГТО, но и в дальнейшем именно он будет отвечать за развитие и модернизацию данных площадок. К тому же единая система сделает процесс сдачи нормативов более удобной и понятной для нижегородцев, - уточнил глава города.

Стоит отметить, что для подготовки к сдаче нормативов в районах Нижнего Новгорода установили 17 открытых воркаут-площадок, а в 2022 году появятся еще 16 таких площадок.

Напомним, что в 2022 году продолжится работа по созданию новых 16 спортивных воркаут-площадок в районах Нижнего Новгорода, на эти нужды выделят 50 млн рублей.

На благоустройство в этом году выделят больше средств, чем в 2021, из-за необходимости поддерживать на должном уровне новые общественные пространства. На содержание общественных территорий направят 1 млрд рублей, из которых 750 млн рублей – из областного бюджета.

СПРАВКА

На данный момент на территории Нижнего Новгорода функционируют пять центров тестирования ВФСК ГТО, которые располагаются на базах спортивных школ: - ул.Арктическая д.7 (МБУ СШ «ДС «Заречье»);

- ул.Львовская 2Б (МБУ СШ ДС «Северная Звезда»);

- пр.Гагарина д.119В (МБУ СШ «Радий»);

- ул.Октябрьской Революции д.27 (МБУ СШ «Олимп»); - ул.Ярошенко д.5А (МАУ «СШ «ДС «Юность»).

Испытания проводятся в 219 местах тестирования, в которые входят спортивные объекты города, спортивные базы общеобразовательных школ, тиры ДОСААФ, объекты спортивных клубов. В 2021 году участие в испытаниях приняли участие 2 430 жителей города Нижнего Новгорода. Наиболее активными участниками являются молодые люди в возрасте от 13 до 17 лет.