218 млн рублей из бюджета Нижнего Новгорода выделят на ремонт школ

На ремонт школ из бюджета Нижнего Новгорода выделят 218 млн рублей. Проект бюджета Нижнего Новгорода на 2022 год внесли на рассмотрение в городскую Думу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, администрация города завершила формирование проекта бюджета на предстоящий 2022 финансовый год и плановый период, его одобрил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев .

Согласно документации, доходы бюджета равны его расходам и составляют 44,5 млрд рублей. Собственные доходы при это планируют увеличить на 23%, а межбюджетные трансферты – на 21%.

Из бюджета 25,4 млрд рублей выделят на образование, культуру, социальную политику, развитие физической культуры и спорта, что составит более 57% всех расходов.

На ремонт школ из бюджета Нижнего Новгорода выделят 218 млн рублей. Отмечается, что по сравнению с 2021 годом, расходы выросли более чем в два раза. При этом на оборудование выделят 185,7 млн рублей, расходы на его приобретение увеличились в 2,6 раза.

Почти на 31,7 млн рублей направят на ремонт учреждений культуры – это позволит провести ремонтные работы более чем в 20 учреждениях культуры.

В 2022 году продолжится работа по созданию новых 16 спортивных воркаут-площадок в районах Нижнего Новгорода, на эти нужды выделят 50 млн рублей.

Расходы на поддержку городского подземного и наземного электротранспорта также увеличили на 11%, они составят 640,2 млн рублей.

На благоустройство в 2022 году выделят больше средств, чем в 2021, из-за необходимости поддерживать на должном уровне новые общественные пространства. На содержание общественных территорий направят 1 млрд рублей, из которых 750 млн рублей – из областного бюджета.

Бюджетом предусмотрено повышение заработной платы на 3% отдельным категориям работников муниципальных учреждений города.

С проектом бюджета на 2022-2024 года можно ознакомиться на официальном сайте бюджетнн.рф, а 2 декабря пройдут публичные слушания.

Напомним, что 9 миллиардов рублей дополнительно поступили в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год.

Глава приволжской столицы напомнил, что изначально бюджет города был принят с определёнными параметрами: доходы – 36,5 миллиарда рублей, расходы – 36,8 миллиарда рублей.

Мэр добавил, что эти средства пошли на развитие и поддержку социальной сферы, "финансовое оздоровление предприятий города", благоустройство существующих и создание новых общественных пространств, ремонт дорог, повышение туристической привлекательности и комфорта для жителей Нижнего Новгорода.

Также в нижегородском департаменте финансов отметили, что на момент 1 ноября доходы бюджета города составили уже 70% (31 миллиард 322 миллиона рублей) от плана.