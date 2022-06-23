23 гаража-самостроя демонтировали на улице Шаляпина в Нижнем Новгороде

23 гаража-самостроя пошли под снос на улице Шаляпина в Московском районе Нижнего Новгорода. Освободить территорию для дальнейшего благоустройства попросили местные жители. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- В прошлом году горожане успешно инициировали включение благоустройства дороги возле дома №20а по улице Шаляпина в проект «Вам решать!». В июле подрядчик планирует приступить к работе, - рассказал глава Московского района Владимир Кропотин.

Кстати, большинство самовольно построенных гаражей демонтировали сами нижегородцы, ещё два гаража вывозил подрядчик. Уже скоро в рамках благоустройства на очищенной территории заменят бортовой камень, отремонтируют асфальт и обустроят парковки.

Напомним, что в Нижнем Новгороде в 2022 году отремонтируют 35 дорог общей протяженностью 14,4 километра. На эти цели в рамках проекта «Вам решать!» выделено более 91 миллиона рублей.

Сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» на 2022 год стартовал в Нижегородской области в октябре 2021 года. Заявки принимались до 12 ноября, а голосование проходило с 15 ноября по 15 декабря.

Позже стало известно, что 431 инициативный проект, заявленный на конкурс «Вам решать!», будет реализован в регионе в 2022 году.

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