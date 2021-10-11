В Нижегородской области стартовал сбор заявок на 2022 год в рамках проекта «Вам решать»

11 октября в Нижегородской области стартовал сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» на 2022 год. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Жители могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона. Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. Инициативные проекты разделены на разные номинации.

- Мы видим огромный запрос на реализацию такого проекта. Он позволяет решить, на первый взгляд, небольшие проблемы, но все они имеют большое значение для жителей конкретных населенных пунктов. У людей появилась возможность предлагать и отстаивать свои инициативы, а затем и контролировать их исполнение, - подчеркнул Глеб Никитин.

Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого только нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, а с 15 ноября по 15 декабря – проголосовать за свой проект на сайте.

Вся информация об участии в проекте доступна на сайте ВамРешать.рф.

Напомним, что в Нижнем Новгороде на многофункциональной спортивной площадке в Ленинском районе уже начались тренировки юных футболистов. Она появилась в рамках проекта «Вам решать!».

Так новая спортплощадка появилась на улице Райниса в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Там местные жители выступили с инициативой обустроить хоккейную коробку и уложить на ней новое современное покрытие для безопасных спортивных игр.