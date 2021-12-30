В 2022 году реализуют 431 инициативный проект в рамках конкурса «Вам решать!»

В среду, 29 декабря, состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов, представленных в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, победителями признали 431 проект из 914. Теперь проекты будут реализованы в 2022 году. Стоит отметить, что сейчас в областном бюджете на 2022 год на цели предусмотрено 730 млн рублей.

В поддержку инициативных проектов проголосовало 359 046 человек.

Напомним, что 11 октября в Нижегородской области стартовал сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» на 2022 год. Заявки принимались до 12 ноября, а голосование проходило с 15 ноября по 15 декабря.

С помощью этого проекта жители могут вносить предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона.

- Мы видим огромный запрос на реализацию такого проекта. Он позволяет решить, на первый взгляд, небольшие проблемы, но все они имеют большое значение для жителей конкретных населенных пунктов. У людей появилась возможность предлагать и отстаивать свои инициативы, а затем и контролировать их исполнение, - подчеркнул Глеб Никитин.