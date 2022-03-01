В Нижегородской области организовали сбор информации от предпринимателей о ситуации в бизнесе по поручению губернатора региона Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Работу организовали на базе центра «Мой бизнес» - по телефону горячей линии: 8-800-301-29-94 и в электронном виде, по ссылке.

- Важно вести сбор информации в режиме реального времени для того, чтобы видеть актуальную картину о ситуации на наших предприятиях и, как следствие, принимать точечные и системные решения – формировать меры поддержки, доводить позицию предприятий до федеральных ведомств, - сказал Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, региональные меры поддержки будут формироваться совместно со специалистами органов исполнительной власти субъекта федерации, Центра развития экспорта, представителями организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, а также представителями бизнес-объединений.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область на 100% выполнила мероприятия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

– Полное исполнение запланированных мероприятий нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" доказывает, что в регионе востребованы все направления поддержки бизнеса, разработанные на федеральном и региональном уровнях, – заявил губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин.

А также отметил, что в течение 2021 года на реализацию указанного нацпроекта направили свыше 370 миллионов рублей. Порядка 350 миллионов из них было выделено из бюджета страны, а 20 миллионов – из бюджета Нижегородской области.

Напомним, что, по данным на 25 февраля 2022 года, в Нижегородской области заключили 791 социальный контракт с семьями, всего в них 1904 человека. Об этом сообщает министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева.

Министр отметила, что основные направления, по которым заключаются соцконтракты, - это поиск работы и трудоустройство, индивидуальная предпринимательская деятельность и самозанятость и преодоление трудной жизненной ситуации.

Отмечается, что в 2022 году на социальные контракты нижегородцам выделили из федерального и регионального бюджетов 1,807 млрд рублей. С начала года заключившим контракт уже выдали 93,6 млн рублей.