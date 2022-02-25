791 социальный контракт заключили в Нижегородской области с начала года

По данным на 25 февраля 2022 года, в Нижегородской области заключили 791 социальный контракт с семьями, всего в них 1904 человека. Об этом сообщает министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева.

- Основные усилия планируется сосредоточить на социальных контрактах по трудоустройству, осуществлению предпринимательской деятельности и самозанятости. В 2022 году планируется обеспечить эффективность социальных контрактов на уровне не ниже прошлого года, - уточнила Наталья Исаева.

Министр отметила, что основные направления, по которым заключаются соцконтракты, - это поиск работы и трудоустройство, индивидуальная предпринимательская деятельность и самозанятость и преодоление трудной жизненной ситуации.

Отмечается, что в 2022 году на социальные контракты нижегородцам выделили из федерального и регионального бюджетов 1,807 млрд рублей. С начала года заключившим контракт уже выдали 93,6 млн рублей.

Напомним, что доходы бюджета Нижегородской области на 2022 год составят 228,4 млрд рублей. Во вторник, 21 декабря, в режиме видео-конференц-связи состоялось заключительное в 2021 году заседание Законодательного Собрания, на котором депутаты приняли закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Депутаты поддержали 40 поправок к главному финансовому документу. Так, безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличили.

По словам председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина, областной бюджет на 2022 год будет социально-направленным. Так, например, увеличили расходы на обеспечение детей-сирот и детей на 406 млн рублей, средства на ремонт дворовых территорий в муниципальных образованиях на 280 млн рублей.