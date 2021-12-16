Нижегородская область на 100% выполнила план нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство"

Нижегородская область на 100% выполнила мероприятия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Об этом сообщили в правительстве региона.

– Полное исполнение запланированных мероприятий нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" доказывает, что в регионе востребованы все направления поддержки бизнеса, разработанные на федеральном и региональном уровнях, – заявил губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин.

А также отметил, что в течение 2021 года на реализацию указанного нацпроекта направили свыше 370 миллионов рублей. Порядка 350 миллионов из них было выделено из бюджета страны, а 20 миллионов – из бюджета Нижегородской области.

Особенно важно, что впервые поддержку получили социальные предприниматели и самозанятые.

– Важна не только поддержка, но и доступность информации о ней. Для этого в нацпроекте предусмотрена организация центров "Мой бизнес", – напомнил Глеб Никитин. – В регионе филиалы центра открыты в 32 муниципалитетах.

По словам губернатора, там предприниматели могут получить последнюю информацию о всех действующих мерах поддержки.