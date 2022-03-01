Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Так, с 21 по 27 февраля на территории региона зарегистрировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди всех возрастных групп населения на 30,5%, в Нижнем Новгороде - на 27,5%.

Также по состоянию на 1 марта 2022 года, в 1,5 % школ и садов Нижегородской области полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс из-за карантиан по ОРВИ и COVID-19. Данные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей.

Управление Роспотребнадзора призывает родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в общеобразовательные учреждения.

Напомним, что бесплатно прививку от коронавируса можно сделать в поликлинике по предварительной записи, а в общественных местах работают выездные бригады медиков, которые принимают без записи.

Ранее сообщалось, что кафе и рестораны Нижегородской области снова имеют право проводить массовые мероприятия благодаря отмене целого ряда ковидных ограничений, включая пропуск по QR-кодам. Для заведений общепита региона сохраняется только требование о заполняемости залов с расчётом "один человек на пять кв.метров помещения".

Изменения в Указ несут с собой существенное смягчение ковидных ограничений в Нижегородской области, а ряд из них снимается полностью. Мы рассказывали о них подробнее.