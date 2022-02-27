Нижегородские кафе и рестораны снова могут устраивать массовые мероприятия

Кафе и рестораны Нижегородской области снова имеют право проводить массовые мероприятия благодаря отмене целого ряда ковидных ограничений, включая пропуск по QR-кодам. Для заведений общепита региона сохраняется только требование о заполняемости залов с расчётом "один человек на пять кв.метров помещения". Соответствующие изменения в указ "о режиме повышенной готовности" внёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 25 февраля.

– Стабилизация санитарно-эпидемиологической обстановки позволяет нам это сделать, – заявил губернатор ранее. – Понимаю, что все устали, всем нам хочется вернуться к нормальной жизни. Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить этот процесс.

Изменения в Указ несут с собой существенное смягчение ковидных ограничений в Нижегородской области, а ряд из них снимается полностью. Мы рассказывали о них подробнее.