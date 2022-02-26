Изменения в Указ: Вход по QR-кодам отменили в нижегородских ТЦ, кинотеатрах и других общественных местах Фото: Иван МАКЕЕВ

Попасть в торговые центры, кинотеатры, театры и на другие массовые мероприятия в Нижнем Новгороде теперь можно без QR-кода. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "о режиме повышенной готовности" вчера, 25 февраля. Эти изменения несут с собой существенное смягчение ковидных ограничений в регионе, а ряд из них снимается полностью.

– Стабилизация санитарно-эпидемиологической обстановки позволяет нам это сделать, – заявил губернатор. – Понимаю, что все устали, всем нам хочется вернуться к нормальной жизни. Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить этот процесс.

Но также Глеб Никитин подчеркнул, что коронавирус ещё не побеждён и продолжает угрожать здоровью людей.

– Поэтому сохраняется требование носить маску в общественных местах. Прошу всех нижегородцев отнестись к этому с пониманием и принимать меры для сохранения своего здоровья и безопасности окружающих, – резюмировал глава региона.

В частности, отменяется запрет для детей и подростков возрастом до 16 лет на посещение торговых центров без родителей или сопровождения. Вместе с тем снимаются ограничения на командирование невакцинированных сотрудников.

– Беременные женщины, граждане в возрасте 60 лет и старше, лица, имеющие хронические заболевания, смогут посещать фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы, библиотеки, бани, сауны, – добавили в правительстве Нижегородской области.

Более того, отменены некоторые ковидные требования, касающиеся сферы услуг и бизнеса в целом. Также разрешено проводить массовые мероприяти в кафе и ресторанах с расчётом "один человек на пять кв.метров помещения". Норма заполняемости для санаториев и гостиниц (70% от номерного фонда) отменена, как и посещение бассейнов, фитнес-центров и спортклубов строго по записи. В библиотеках отменяется пятидневный карантин книг между выдачами читателям, приём по записи и запрет на проведение массовых мероприятий.

Ограничение групповых программ и экскурсионных групп (не больше 15 человек) в том числе больше не действует. Новое требование на этот счёт для зоопарков, музеев и других организаций – создание таких маршрутов, которые исключат встречные потоки посетителей, с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент.

Бани и сауны теперь можно будет посещать с расчётом "один человек на пять кв.метров" вместо "один человек на десять кв.метров". Кинотеатры и дельфинарии теперь не должны заполнять зал только до 60%, но обязаны будут соблюдать рассадку с интервалом в одно посадочное место. Аналогичным образом изменения в Указ влияют и на цирки, концертные залы и театры, где будет действовать посадка через одно место, но заполняемость зала до 70% отменяется вместе с запретом на проведение массовых мероприятий в фойе и контакт зрителей с артистами.

Участниками конгрессно-выставочных мероприятий теперь смогут стать 300, а не 200 человек как раньше. Рассадка через одного сохраняется.

Посещаемость детских игровых комнат, аттракционов, аквапарков, парков развлечений и батутных центров будет рассчитываться как "один человек на четыре кв.метра" вместо "один человек на десять кв.метров".

МФЦ будут работать по предварительной записи только до 28 февраля 2022 года.

Общепит Нижегородской области продолжит работу в ночное время (с 01:00 до 06:00) только на вынос до 31 марта 2022 года. Разрешённая заполняемость залов увеличилась с 50% до 70%. Зоны питания в ТЦ и ТРЦ больше не обязаны обслуживать посетителей только за столиками.