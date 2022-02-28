Более 300 млн рублей направят на создание интеллектуальной транспортной системы в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

Так, 259,4 млн рублей выделят из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Средства направят на закупку программного обеспечения, модернизацию светофорных объектов, а также на оборудование для создания ситуационного центра по управлению транспортной системой нижегородской агломерации.

- В прошлом году регион получил на эти цели 135,7 миллиона рублей, размер софинансирования со стороны области составил 46,3 миллиона. Приобретено серверное оборудование для создания центра обработки данных и управления транспортными системами, модернизировано шесть светофорных объектов, подготовлены проекты на модернизацию 37 светофорных объектов, - уточнил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Сормовском районе капитально отремонтируют участки дорог на улицах Гаугеля и Коновалова в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, на улице Гаугеля обновят 15 тысяч квадратных метров покрытия автомобильной дороги и более 4 тысяч квадратных метров тротуаров - от проспекта 70 лет Октября до улицы Гаугеля, 1. На улице Коновалова, на участке от моста через Пырский канал до автозаправочной станции на улице Торфяной, заменят 8400 квадратных метров асфальта на проезжей части.

Напомним, что около 32 км участков дорог планируют отремонтировать в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Сейчас в Нижнем Новгороде завершается дорожная кампания в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, на данный момент отремонтировано уже 28 участков дорог из 31 запланированного.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», помимо дорожного покрытия, специалисты обновляют инфраструктуру, обеспечивающую безопасность дорожного движения.