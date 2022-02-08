Дороги на улицах Гаугеля и Коновалова в Нижнем Новгороде отремонтируют в рамках национального проекта

В 2022 году в Сормовском районе капитально отремонтируют участки дорог на улицах Гаугеля и Коновалова в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает администрацияСормовского района.

Так, на улице Гаугеля обновят 15 тысяч квадратных метров покрытия автомобильной дороги и более 4 тысяч квадратных метров тротуаров - от проспекта 70 лет Октября до улицы Гаугеля, 1. На улице Коновалова, на участке от моста через Пырский канал до автозаправочной станции на улице Торфяной, заменят 8400 квадратных метров асфальта на проезжей части.

- Пока мелкие дефекты дорожного покрытия в Сормовском районе устраняют с помощью рециклера-специальной установки, перерабатывающей старый асфальт в смесь для повторного использования, - уточнили в районной администрации.

Напомним, что около 32 км участков дорог планируют отремонтировать в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Сейчас в Нижнем Новгороде завершается дорожная кампания в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, на данный момент отремонтировано уже 28 участков дорог из 31 запланированного.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», помимо дорожного покрытия, специалисты обновляют инфраструктуру, обеспечивающую безопасность дорожного движения.