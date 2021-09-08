Около 32 км дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году

Около 32 км участков дорог планируют отремонтировать в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом сообщает руководитель МКУ «ГУММиД».

Сейчас в Нижнем Новгороде завершается дорожная кампания в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, отремонтировали уже 28 участков дорог из 31.

- В последние годы в Нижнем Новгороде была проведена масштабная ремонтная кампания, позволившая привести в порядок важные дорожные участки, давно требовавшие обновления. Кроме того, к юбилею были запущены крупные проекты по строительству двух развязок – в Ольгине и в Сормове. В дальнейшем дорожная сеть в городе будет обновляться как в рамках национального проекта, так и благодаря использованию инструментов «инфраструктурного меню». В частности, речь идет о создании дублера проспекта Гагарина и продолжении проекта метро. Дорожное движение должно быть комфортным и безопасным как для автомобилистов, так и для пассажиров общественного транспорта, - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», помимо дорожного покрытия, специалисты обновляют инфраструктуру, обеспечивающую безопасность дорожного движения.

Как сообщил генеральный директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков, сейчас на готовых участках работают приемочные комиссии, на оставшихся трех объектах ремонт завершат до конца сентября.

Он пояснил, что структурная разметка сигнализирует водителю о заезде на обочину, а желтая благодаря яркости лучше заметна в ненастную погоду.