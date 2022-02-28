В Нижегородской области отменили обязательную запись в МФЦ с 1 марта. Соответствующие изменения в указ "о режиме повышенной готовности" внёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 25 февраля.

Так, МФЦ будут работать по предварительной записи только до 28 февраля 2022 года.

– Стабилизация санитарно-эпидемиологической обстановки позволяет нам это сделать, – заявил Глеб Никитин. – Понимаю, что все устали, всем нам хочется вернуться к нормальной жизни. Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить этот процесс.

Кроме того, губернатор Нижегородской области уточнил, что коронавирус ещё не побеждён и продолжает угрожать здоровью людей.

– Поэтому сохраняется требование носить маску в общественных местах. Прошу всех нижегородцев отнестись к этому с пониманием и принимать меры для сохранения своего здоровья и безопасности окружающих, – резюмировал глава региона.

Напомним, что кафе и рестораны Нижегородской области снова имеют право проводить массовые мероприятия благодаря отмене целого ряда ковидных ограничений, включая пропуск по QR-кодам. Для заведений общепита региона сохраняется только требование о заполняемости залов с расчётом "один человек на пять кв.метров помещения".

Изменения в Указ несут с собой существенное смягчение ковидных ограничений в Нижегородской области, а ряд из них снимается полностью. Мы рассказывали о них подробнее.