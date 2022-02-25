Пакгаузы на Стрелке в Нижнем Новгороде планируют открыть летом 2022 года

Обновленные пакгаузы на Стрелке в Нижнем Новгороде могут открыться летом 2022 года. Об этом «КП — Нижний Новгород» сообщили в АНО «Центр 800».

- Работы планируется завершить в начале лета. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы, затем начнется монтаж оборудования, - рассказали сотрудники «Центра 800».

Отметим, что после завершения работ пакгаузы будут использоваться, как концертный зал и выставочное пространство. Кроме того, один из пакгаузов планируется использовать, как вторую площадку для оперного театра.

Напомним, что пакгаузы являются объектом культурного наследия регионального значения. Эти ажурные металлические конструкции входят в комплекс павильонов Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года.

В связи с охраняемым статусом объекта было решено провести приспособление его под современное использование с применением щадящих технологий. Так, сборно-разборные павильоны разместили внутри пакгаузов. Таким образом, павильоны удалось сохранить в историческом виде, а внутри созданы пространства, пригодные для круглогодичного использования.