Концертный зал, галерея и вид на кремль: как планируют использовать пакгаузы на Стрелке. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Пакгаузы на Стрелке считаются одним из знаковых мест в Нижнем Новгороде. Они были построены к Всероссийской промышленной и художественной выставке» 1896 года и с тех пор считаются достопримечательностью города. Правда, в последние годы в Нижнем Новгороде разгоралось немало споров о дальнейшем использовании этих объектов. И вот, наконец, представлена новая концепция преображения этого места.

Разборные конструкции

- В соответствии с новой концепций, мы вообще не прикасаемся к пакгаузам. Проводим только противоаварийные работы, - заверил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. – Зато внутри пакгаузов мы соберем разборные конструкции из металла и стекла. С помощью этого мы, с одной стороны, сможем сохранить пакгаузы в их первоначальном виде, а с другой – получим возможность круглогодичного использования этой территории.

Благодаря этому объемы необходимых затрат снизились практически вдвое – с 1,2 миллиарда до 600 миллионов рублей. Правда, и этих средств в бюджете пока нет. Сейчас рассматривается несколько источников финансирования. Во-первых, региональные власти рассчитывают на федеральную поддержку. А, во-вторых, планируется провести переговоры с крупными компаниями. В этом случае можно рассчитывать на внебюджетное финансирование.

Один из пакгаузов должен стать концертным Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- В любом случае мы планируем подготовить проект этих конструкций в декабре 2020 года, - пояснил Олег Беркович. – Тогда в феврале-марте можно будет сделать все заказы по металлу и стеклу у нижегородских компаний и в апреле приступить к сборке.

Концертный пакгауз

Каждый из пакгаузов будет использовать по-своему. Один из них должен стать концертным. В нем будет построен концертный зал на 600 человек и сцена. За счет мобильных перегородок она сможет трансформироваться. Тогда здесь можно будет проводить как концерты с оркестром, так и выступления балета. Благодаря необычной конструкции сцена может увеличиваться под необходимые размеры. Здесь же будут обустроены необходимые технические помещения, кафе и гардеробные.

- Одна часть этого павильона будет стеклянной, чтобы можно было во время концерта смотреть на кремль, - рассказал Олег Беркович. – По всем специальным вопросам мы консультируемся с сотрудниками консерватории.

Выставочный зал

Второй пакгауз отведен под галерею. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Второй пакгауз отведен под галерею. Площадь выставочного зала здесь оставит 870 квадратных метров. Здесь также будут сооружены необходимые технические помещения, кафе, отапливаемый вестибюль и санузлы.

- Здесь нашими главными консультантами являются специалисты Арсенала, - сообщил Олег Беркович. – В конечном итоге эти конструкции смогут использоваться круглый год.