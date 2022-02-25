Департамент транспорта и дорожного хозяйства проведет «горячую телефонную линию»

«Горячую телефонную линию» проведут Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Так, 1 марта с 08.00 до 15.00 проведет горячую телефонную линию.

Специалисты департамента ответят на все интересующие вопросы нижегородцев по поводу выявленных недостатков в содержании технических средств организации дорожного движения в городе Нижнем Новгороде.

Телефон горячей линии: 428-82-58.

Напомним, что прямая телефонная линия «Партнер» пройдет в Нижегородской области.

Так, 24 февраля с 10.00 до 12.00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона проведут прямую телефонную линию по теме: «О предоставлении государственной поддержки в сфере занятости работодателям в 2022 году».

Кроме того, прямая телефонная линия «Ориентир» пройдет в Нижегородской области.

Так, 25 февраля с 10:00 до 12:00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона проведут прямую телефонную линию «Ориентир», где расскажут подробнее об услугах службы занятости по профессиональной ориентации, а также психологической поддержке.