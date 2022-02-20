Прямая телефонная линия «Партнер» пройдет в Нижегородской области. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.
Так, 24 февраля с 10.00 до 12.00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона проведут прямую телефонную линию по теме: «О предоставлении государственной поддержки в сфере занятости работодателям в 2022 году».
Сотрудники управления по труду и занятости населения Нижегородской области и специалисты центров занятости ответят на все вопросы нижегородцев.
Телефоны прямой линии: 8 (831) 234-07-16 доб. 339.
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