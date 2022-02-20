Прямая телефонная линия «Ориентир» пройдет в Нижегородской области. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Так, 25 февраля с 10:00 до 12:00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона проведут прямую телефонную линию «Ориентир», где расскажут подробнее об услугах службы занятости по профессиональной ориентации, а также психологической поддержке.

Телефон прямой линии: 8 (831) 234-07-18, доб. 342.

Напомним, что прямая телефонная линия «Партнер» пройдет в Нижегородской области.

Так, 24 февраля с 10.00 до 12.00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона проведут прямую телефонную линию по теме: «О предоставлении государственной поддержки в сфере занятости работодателям в 2022 году».

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