54 случая бешенства выявлено в Нижегородской области за год

54 случая бешенства животных зафиксировано в Нижегородской области по итогам 2021 года. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова в ходе пресс-конференции 24 февраля.

По ее словам, ситуация по бешенству за последний год заметно ухудшилась. В 2020 году регистрировалось 22 случая бешенства животных.

- Основными носителями вируса продолжают оставаться лисы. В прошлом году случаи бешенства были зарегистрированы в 24 районах области. Опасным вирусом заразились 28 лис, 15 собак, 8 кошек две коровы и одна енотовидная собака. Наибольшее количество случаев было зарегистрировано в Кстовском, Починковском и Дальнеконстантиновском районах, - сказала она.

Специалист подчеркнула, что на районах не стоит акцентировать свое внимание, поскольку бешеные животные не знают территориальных границ и запросто могут переносить вирус из одного района в другой. Территория региона в целом является эндемичной, то есть бешенство здесь присутствует все время.

Отметим, что бешенством заражаются не только дикие, но и домашние животные. Так, например, в Кстовском районе собака растерзала свою хозяйку и устроила охоту на жителей соседней деревни.

В случае покуса или ослюнения необходимо обращаться за медицинской помощью. Даже домашнее животное, если оно не привито, может оказаться носителем смертельно опасного вируса.

В целом за прошедший год в регионе было зарегистрировано 7097 случаев покусов животных, ситуация по покусам остается стабильной.

Как ранее ответили в межрегиональном Управлении Россельхознадзора, случаи нападения собак на людей традиционно учащаются с наступлением осени.