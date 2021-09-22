Бешеная собака насмерть загрызла свою хозяйку и покусала еще двух человек в Нижегородской области

Собака оказалась больна бешенством. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем, 21 сентября в деревне Калинино Кстовского района было не спокойно. В одном домов по улице Цветочной местные жители увидели страшную картину — растерзанное тело 69-летней хозяйки с о следами собачьих укусов. В тот же вечер на месте происшествия работали следователи СО по городу Кстово регионального СУ СКР.

- Следователями СК установлено, что женщина проживала одна, дома держала собаку. К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются лица, обладающие имеющей значение для следствия информацией. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

На этом история с собакой не закончилась. Сорвавшееся с цепи животное продолжило охоту на людей. В администрации Кстовской ЦРБ сообщили, что две женщины обратились в медучреждение с укусами собаки.

- В хирургическом отделении им оказана первичная помощь - обработаны раны и наложены повязки, а также выполнена антирабическая вакцинация, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, - добавили в администрации больницы.

Местные жители забили тревогу и начали сообщать по всем доступным каналам, что собака разгуливает по улицам и представляет реальную угрозу. Спустя несколько часов разъяренное животное наводило страх уже на жителей соседнего села Запрудное.

- Вызывайте отлов! Возможно, собака больна бешенством. Сначала отловите, а потом ищите хозяев! - написала Евгения Баканова на странице Запрудновского сельсовета в соцсетях.

- Убирайте собаку, а то не дай Бог сейчас цапнет детей! - добавила Виктория Шумилова.

Как сообщили «Комсомолке» в Запрудновском сельсовете, к настоящему моменту животное уже не представляет угрозы.

- Заместитель главного ветврача Кстовского ветуправления Олег Филимонов вчера был здесь. Собаку забрали и утилизировали. На данный момент известно только о трех случаях покусов, один из них смертельный. Хозяева подтвердили, что это их собака. Кроме того, подтвердился диагноз бешенство, - сообщил глава администрации Запрудновского сельсовета Алексей Разсоха.

Ранее нижегородцев предупреждали об участившихся случаях покусов собак.