В Нижегородской области участились случаи нападения собак на людей. И вот почему

В регионе выявлены случаи бешенства собак. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородцев предупреждают о сезонном росте покусов граждан собаками и другими животными. Как рассказал начальник отдела ветеринарного надзора регионального управления Россельхознадзора Игорь Зюзин, в год регистрируется порядка 300-400 сообщений по покусам, и эта цифра остается стабильной.

- Ситуация по покусам имеет сезонный фактор. Обычно покусов больше в осенне-весенний период. С наступлением тепла их количество немного снижается. В этом году есть небольшое снижение по лисам, но по собакам и кошкам показатели держатся на том же уровне, - сообщил он.

При этом в регионе остро стоит проблема бешенства домашних животных. Человек, получивший укус, рискует заразиться смертельно опасным заболеванием. Многие сильно заблуждаются, полагая, что бешенство нельзя подхватить от домашних животных.

- По состоянию на 31 августа текущего года в регионе зарегистрирован 31 случай бешенства животных, из них собак - 8 случаев, кошек - 6, 15 – лис. Выявлен один случай бешенства у коровы и один - у енота. К счастью, в текущем и в 2020 годах не было зафиксировано ни одной смерти от бешенства и ни одного заражения им среди людей, - добавил Зюзин.

Каждое восприимчивое к заболеванию животное, которое могло контактировать с уже зараженным, получило прививку. Кроме того, владельцы животных, зараженных бешенством, находятся под контролем регионального Роспотребнадзора.

В целях предотвращения распространения бешенства животных, гражданам рекомендуют прививать своих питомцев, не отпускать их на самовыгул, не выгуливать без поводка и намордника.

- Важно донести гражданам, что не стоит выгуливать животных на детских площадках, стадионах и в парках, а также в иных местах массового скопления людей. Проблема заключается еще и в том, что в области отсутствуют правила содержания собак и кошек, которые позволяли бы привлекать недобросовестных владельцев за отсутствие прививок у животных. В настоящее время законодательно это не предусмотрено. Мы можем привлечь граждан только за нарушение карантина, если состоялся такой покус, - заметил собеседник.

Информация поэтому поводу направлена главе региона Глебу Никитину. В ведомстве надеются, что до конца года эти правила будут разработаны.