В Нижегородской области началась подготовка к предстоящему ремонту дорог Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

В Нижегородской области подрядчики начали подготовку к предстоящей ремонтной кампании по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, для ремонта самого длинного участка подрядчик подготовил около 50% необходимых строительных материалов. Данный участок находится в Воскресенском районе и его протяженность составляет 24,4 км.

- Непосредственно на этой дороге расположены шесть населенных пунктов, еще два - на примыкающих дорогах. Учитывая социальную важность направления, было принято решение включить участок в план ремонта. Работы будут вестись с мая по сентябрь, - уточнил директор ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Владимир Тужилин.

На дороге теперь укрепят основание, уложат два слоя покрытия и отремонтируют обочины. Всего в 2022 году в Воскресенском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют более 34 км дорог.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Сормовском районе капитально отремонтируют участки дорог на улицах Гаугеля и Коновалова в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, на улице Гаугеля обновят 15 тысяч квадратных метров покрытия автомобильной дороги и более 4 тысяч квадратных метров тротуаров - от проспекта 70 лет Октября до улицы Гаугеля, 1. На улице Коновалова, на участке от моста через Пырский канал до автозаправочной станции на улице Торфяной, заменят 8400 квадратных метров асфальта на проезжей части.

Напомним, что около 32 км участков дорог планируют отремонтировать в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Сейчас в Нижнем Новгороде завершается дорожная кампания в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, на данный момент отремонтировано уже 28 участков дорог из 31 запланированного.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», помимо дорожного покрытия, специалисты обновляют инфраструктуру, обеспечивающую безопасность дорожного движения.