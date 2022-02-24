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Общество24 февраля 2022 8:52

Горячая телефонная линия для предпринимателей пройдет в Нижегородской области

Специалисты ответят на все вопросы нижегородцев
Екатерина КУРГУЗОВА
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Прямая телефонная линия «Партнер» пройдет в Нижегородской области. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Так, 25 февраля с 10.00 до 12.00 департамент развития предпринимательстваадминистрации Нижнего Новгорода проведет «горячую телефонную линию» по теме «Предпринимательский час».

Сотрудники департамента ответят на все вопросы нижегородцев по вопросам предпринимательской деятельности.

Телефоны горячей линии: 416-40-44.

Напомним, что прямая телефонная линия «Партнер» пройдет в Нижегородской области.

Так, 24 февраля с 10.00 до 12.00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона проведут прямую телефонную линию по теме: «О предоставлении государственной поддержки в сфере занятости работодателям в 2022 году».

Кроме того, прямая телефонная линия «Ориентир» пройдет в Нижегородской области.

Так, 25 февраля с 10:00 до 12:00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона проведут прямую телефонную линию «Ориентир», где расскажут подробнее об услугах службы занятости по профессиональной ориентации, а также психологической поддержке.