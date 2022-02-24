Мелик-Гусейнов призвал учителей не игнорировать конфликт между нижегородскими школьницами

Школьница из Балахны избила сверстницу ногами по лицу на глазах у толпы. Фото: СОЦСЕТИ

Заместитель губернатора Нижегородской области, глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов высказался по поводу избиения школьницы в Балахнинском районе. По словам министра, к нему обратилась нижегородка с жалобами на травлю сына в школе, и буквально в тот же день на глаза попалось то самое видео из Балахны.

- Девочка на камеру издевается над подругой. А за кадром скабрезно комментирует какой-то молодой человек. Жестокость – это порождение злого ума и трусливого сердца. Казалось бы, как это может быть среди детей. Поверьте, может. Дети они более естественно проявляют себя. И если вовремя не вмешаться, это заканчивается плохо, - написал Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Следом министр обратил внимание на проблему буллинга в целом. Самый эффективный способ профилактики, по мнению Мелик-Гусейнова – честный разговор со всеми участниками конфликта. - Чтобы этот разговор состоялся, надо знать о проблеме. Уважаемые педагоги! Вы не имеете права не знать, что происходит с подопечными, и закрывать глаза на агрессию. Любая информация о проявлении насилия должна быть принята во внимание, -добавил он.

Также министр обратился к родителям и попросил их объяснить детям, что о травле в школе можно и нужно рассказывать.

Напомним, в регионе действует горячая линия экстренной психологической помощи: 8(831)215-04-66.

Ранее сообщалось, что следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.