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Происшествия24 февраля 2022 6:35

Следователи выясняют обстоятельства избиения школьницы в Балахнинском районе

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Мария СОРОКИНА
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Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего

Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего

Фото: Олег ЗОЛОТО

Доследственная проверка организована по факту появления в сети видео об избиении школьницы в Балахнинском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородкой области.

Напомним,23 февраля в сети появился видеоролик о конфликте между девочками-подростками. Одна из них избивает другую ногами и руками по голове. Обе девочки при этом не произносят ни звука.

- По данному факту следователями Балахнинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе.

Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.