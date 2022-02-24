Следователи выясняют обстоятельства избиения школьницы в Балахнинском районе

Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего Фото: Олег ЗОЛОТО

Доследственная проверка организована по факту появления в сети видео об избиении школьницы в Балахнинском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородкой области.

Напомним,23 февраля в сети появился видеоролик о конфликте между девочками-подростками. Одна из них избивает другую ногами и руками по голове. Обе девочки при этом не произносят ни звука.

- По данному факту следователями Балахнинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе.

Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.