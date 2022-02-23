Школьница из Балахны избила сверстницу ногами по лицу на глазах у толпы Фото: СОЦСЕТИ

В сети распространилось видео, на кадрах которого – избиение 17-летней школьницы в Балахне Нижегородской области. Её избивает сверстница. В начале видео потерпевшая девушка молча стоит на коленях перед своей обидчицей. Главное действующее лицо этого зверства стоит рядом, держит руки в карманах и даже улыбается в камеру, будто смущаясь. Самое страшное случается очень резко.

Одна из школьниц принимается жестоко бить ногами по лицу и по голове второй. Она ударяет девушку коленями и ботинками, таскает за волосы, бьёт по голове руками. По неизвестным причинам, избиваемая девушка не защищается, никак не сопротивляется и даже не произносит ни звука. Падая на землю, в грязь, от очередного удара, она снова поднимается и ждёт последующего. Несовершеннолетняя садистка, кажется, очень довольна происходящим. Но даже она ничего не говорит, не кричит и не выказывает особо никаких эмоций, злости или обиды. Просто молча бьёт.

Длилось это как минимум минуту, но возможно продолжилось и после завершения видео. Вокруг школьниц стоит не меньше десятка сверстников: за кадром слышны маты, восклицания, но в основном от пары человек. Другие же снова молча наблюдают. В какой-то момент один из парней, находящихся рядом, явно высказывается против продолжения издевательств, но дальше слов дело не заходит. Никто так и не двинулся с места, чтобы оттащить озверевшую школьницу.

В сети это видео ожидаемо наделало много шума и шокировало всех. Опуская ругательства, в комментариях люди требуют найти и строго наказать "малолетнюю преступницу", а также заставить её родителей нести ответственность.

– Это видео разошлось между одноклассниками местной школы. Девочку в кадре "наказывают" на глазах у толпы. Причина известна только этим подросткам, – пишет тот, кто разместил видео на канале "Нижний 1". – Полиция просто обязана найти всех участников ситуации. Такая жестокость не может быть оправдана возрастом.

Представители полиции, в свою очередь, сообщили "КП – Нижний Новгород":

– Поступило заявление от мамы 17-летней девушки, которая заявила, что 21 февраля 2022 года её дочь получила телесные повреждения в ходе конфликта со сверстницей. Проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет дана правовая квалификация произошедшим событиям.

Известно также, что прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту данного происшествия.

– Проведение проверки поручено Балахнинской городской прокуратуре: будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По её результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – заверили в ведомстве.

"КП – Нижний Новгород" будет следить за развитием событий.