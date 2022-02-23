Эвакуированных из Донбасса мужчин и мальчиков поздравили с Днём защитника Отечества

Эвакуированных из Луганской и Донецкой областей мужчин и мальчиков поздравили с Днём защитника Отечества во временных пунктах размещения в районах Нижегородской области. Представители администраций муниципалитетов, где находятся специальные пункты для вынужденных переселенцев, в течение всего сегодняшнего дня словесно поздравляют их и раздают подарки: предметы личной гигиены, сладости и кофе. По данным нижегородского областного правительства, подарки получили 232 мальчика и 54 мужчины.

Напомним, в ночь с 21 на 22 февраля в Нижегородскую область прибыло около тысячи человек из ЛНР и ДНР. На железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде их ждали автобусы, которые отвезли жителей Донбасса в пункты временного размещения и обеспечили питанием и предметами первой необходимости. Прибывших встретил лично губернатор Глеб Никитин.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.