Эвакуированных жителей Донбасса разместят в 7 районах Нижегородской области

Эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, прибывших в Нижегородскую область минувшей ночью, разместят в семи районах региона, а именно в Володарском, Богородском, Павловском, Кстовском районах, в городском округе города Бор, Дзержинске и Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Представители ведомства также добавили, что в качестве объектов размещения вынужденных переселенцев выбраны турбазы, спортшколы, дома отдыха и пансионаты.

Всего прошедшей ночью в Нижегородскую область прибыло около тысячи эвакуированных из Донецкой и Луганской областей. На железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде их ждали автобусы, которые отвезли их в пункты временного размещения и обеспечили питанием и предметами первой необходимости. Встретил прибывших из ДНР и ЛНР лично губернатор Глеб Никитин.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.