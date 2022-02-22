Первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Нижегородскую область

Поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Нижний Новгород в 1:40. Фото: Кирилл Мартынов

Первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Нижний Новгород минувшей ночью. Состав пришел на Московский вокзал в 1:40, но несмотря на то столь позднее время встречать переселенцев приехал лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона пообщался с жителями ДНР и ЛНР и рассказал им, что для их размещения всё готово.

Состав привез около тысячи человек. Фото: Кирилл Мартынов

- У нас в регионе развернуты пункты временного пребывания в муниципалитетах. К приему людей полностью готовы, сам лично объезжал эти пункты, контролировал подготовку, какие-то объекты заменили. Обеспечим прибывающих всем необходимым на самом высоком уровне. Почти половина из них – дети, поэтому будем определять потребности в использовании социальных учреждений. Мы их все подготовили для того, чтобы за счет резервов, без снижения качества предоставляемых нижегородцам услуг, обеспечить всем необходимым приехавших к нам жителей Донбасса, - отметил Глеб Никитин.

Переселенцев встречал лично глава региона Глеб Никитин. Фото: Кирилл Мартынов

Всего минувшей ночью в Нижегородскую область прибыло около тысячи вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей. На железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде их ждали автобусы, которые отвезли их в пункты временного размещения, расположенные в Богородском, Володарском, Кстовском, Павловском районах, а также на Бору, в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Людей разместили на турбазах, в спортшколах, пансионатах и домах отдыха. Они будут обеспечены питанием и предметами первой необходимости.

Кроме того, во время встречи с эвакуированными жителями Донбасса Глеб Никитин заявил, что им будет оказана помощь в профессиональной адаптации: в регионе ощущается дефицит рабочих рук в ряде отраслей, поэтому работа найдется для всех желающих.

Глеб Никитин рассказал жителям ДНР и ЛНР, где их разместят. Фото: Кирилл Мартынов

- Хотел бы обратиться и к нижегородцам: давайте воспринимать себя как хозяева дома, которые хотят, чтобы пребывание гостей было максимально комфортным и чтобы впечатление о нижегородской земле у них осталось самое благоприятное, - призвал жителей региона Глеб Никитин.

Эвакуация мирного населения из ДНР и ЛНР началась вечером 18 февраля и идет круглосуточно, людей вывозят в том числе железнодорожным транспортом. Первой беженцев приняла Ростовская область, затем составы поехали в Воронеж и другие регионы России.

19 февраля Нижегородская область направила гуманитарную помощь жителям Донбасса, прибывшим в Ростовский регион. Два грузовика доставили 40 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. Также в Нижнем Новгороде был открыт счет для сбора средств беженцам с Донбасса.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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