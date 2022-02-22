228 пар Нижегородской области поженились 22 февраля 2022 года

228 пар Нижегородской области заключили брак сегодня, в зеркальную дату – 22 февраля 2022 года (22.02.2022). 124 пары из них поженились в Нижнем Новгороде и 104 – в отделах ЗАГС области. Об этом сообщили в ГУ ЗАГС по Нижегородскому региону.

Кроме того, в ведомстве отметили, что это число – 228 пар – в четыре раза превысило средний показатель свадеб по вторникам в Нижегородской области.

В общей сложности в феврале 2022 года ЗАГСы региона приняли 1 220 заявлений о заключении брака, что на 13% больше, чем в феврале прошлого года.

Напомним, 192 пары поженились 2 февраля в Нижегородской области (02.02.2022). Тогда в ГУ ЗАГС региона подтвердили, что красивые даты никогда не переставали пользоваться популярностью у молодожёнов.

– И хотя большинство свадеб традиционно приходится на летние месяцы, в 2022 году настоящий свадебный бум ожидается уже в феврале, – заявили представители ведомства. – Именно в этом месяце сразу три даты с уникальным сочетанием двоек: 02.02.2022, 12.02.2022 и "зеркальная" дата 22.02.2022.

А в январе-2022 года на 2,3% возросло число новорождённых в Нижегородской области.