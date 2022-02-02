На 2,3% возросло число новорождённых в Нижегородской области в январе-2022

На 2,3% больше малышей родилось в Нижегородской области в прошедшем январе, если сравнить с январём прошлого года. За месяц в регионе зарегистрировано рождение 1 913 детей. В январе 2021-го их было 1 870. Об этом информирует нижегородское Главное управление ЗАГС.

В ведомстве также рассказали и об именах для новорождённых: самыми популярными мужскими именами стали Артём (64), Александр (50) и Максим (46), а женскими – София (47), Виктория (44) и Анастасия (42).

Самыми необычными именами января-2022 стали мужские Феофан, Андраш, Зорик, Евдоким и Евсей и женские Рубина, Устина, Мелиса, Серафима и Доминика.