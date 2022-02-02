192 пары поженятся в нижегородских ЗАГСах 2 февраля

192 пары поженятся 2 февраля в нижегородских ЗАГСах Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

192 пары заключат свой брак в органах ЗАГС Нижегородской области сегодня, 2 февраля. В Главном управлении ЗАГС по региону отметили, что красивые даты никогда не переставали пользоваться популярностью у молодожёнов. В данном случае, это 02.02.2022. Кроме того, в ведомстве добавили, что всего в текущем месяце поженятся 1 220 пар – это на 13% больше, чем в феврале 2021-го.

– И хотя большинство свадеб традиционно приходится на летние месяцы, в 2022 году настоящий свадебный бум ожидается уже в феврале, – заявили представители ГУ ЗАГС Нижегородской области. – Именно в этом месяце сразу три даты с уникальным сочетанием двоек: 02.02.2022, 12.02.2022 и "зеркальная" дата 22.02.2022.

Напомним, на 2,3% возросло число новорождённых в Нижегородской области в январе-2022. За месяц родились 1 913 малышей.