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Общество2 февраля 2022 12:17

192 пары поженятся в нижегородских ЗАГСах 2 февраля

Красивые даты для регистрации всегда пользуются популярностью у молодожёнов
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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192 пары поженятся 2 февраля в нижегородских ЗАГСах

192 пары поженятся 2 февраля в нижегородских ЗАГСах

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

192 пары заключат свой брак в органах ЗАГС Нижегородской области сегодня, 2 февраля. В Главном управлении ЗАГС по региону отметили, что красивые даты никогда не переставали пользоваться популярностью у молодожёнов. В данном случае, это 02.02.2022. Кроме того, в ведомстве добавили, что всего в текущем месяце поженятся 1 220 пар – это на 13% больше, чем в феврале 2021-го.

– И хотя большинство свадеб традиционно приходится на летние месяцы, в 2022 году настоящий свадебный бум ожидается уже в феврале, – заявили представители ГУ ЗАГС Нижегородской области. – Именно в этом месяце сразу три даты с уникальным сочетанием двоек: 02.02.2022, 12.02.2022 и "зеркальная" дата 22.02.2022.

Напомним, на 2,3% возросло число новорождённых в Нижегородской области в январе-2022. За месяц родились 1 913 малышей.